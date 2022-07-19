Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;
11:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за май;
11:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за май;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, финал;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июнь;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июнь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май.