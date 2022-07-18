Курс доллара 56.5616   Курс евро 57.1526  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2022 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:06

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле резко снизился

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июле составил 55 пунктов в сравнении с 67 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 66.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

вчера
18:10
Таджикистан не ведет с США переговоров по экспорту сурьмы - Минпром
вчера
18:00
СИТУАЦИЯ С ПОСТАВКАМИ ГАЗА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД ВЫЗЫВАЕТ В ЕС БОЛЬШЕ ВСЕГО ОПАСЕНИЙ - БОРРЕЛЬ
вчера
17:27
Google получила самый большой штраф для IT-компании в истории России - эксперт
вчера
17:16
Путин попросил Чернышенко разобраться с возмещением отмененных турпоездок
вчера
17:06
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле резко снизился
вчера
17:04
"Петровакс" запустил новую производственную линию по выпуску инъекционных препаратов
вчера
16:56
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ УСИЛИЛИ РОСТ ДО 5%: BRENT ТОРГУЕТСЯ НА УРОВНЕ $106,1 ЗА БАРРЕЛЬ, А WTI - $99,4 ЗА БАРРЕЛЬ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
16:50
ЦБ РФ ждет дальнейшего роста краудфандинга в России
вчера
16:44
Киргизия должна вернуть "Русгидро" вложенные в подготовку строительства ГЭС средства - суд
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.