Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;
11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июль;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь.