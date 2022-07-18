Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 июля

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;

11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июль;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь.