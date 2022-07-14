Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 июля

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за май;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за апрель;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июнь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июнь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь.