Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июнь;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

11:30 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь.