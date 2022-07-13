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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2022 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 8 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр., запасы бензина снизились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 3.3 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.3 млн барр.

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