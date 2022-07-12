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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

20:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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