Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;
12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;
20:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.