Курс доллара 61.3045   Курс евро 61.8056  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

12:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

20:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

Другие новости

вчера
20:43
Правительство Франции готово национализировать EDF более чем за 8 млрд евро - СМИ
вчера
20:29
Рубль ощутимо укрепился на фоне данных о росте профицита торговли РФ
вчера
19:09
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 58,9 руб, евро - до 59,23 руб
вчера
18:53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ УПАЛ В ПОНЕДЕЛЬНИК НА 2,71% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 июля
вчера
17:57
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по РСБУ за полгода выросла на 11%, до 42,4 млрд руб
вчера
17:20
Главы кабминов РФ и Киргизии обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве
вчера
17:04
Рубль усиливает рост: доллар опускается ниже 60 руб
вчера
16:49
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе экспорт зерна
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.