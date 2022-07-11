Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;

19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за июнь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.