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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июля 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:37

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.38 млн

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июля, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 235 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 232.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июня, увеличилось на 51 тыс. и составило 1.375 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.324 млн с 1.328 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 16.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.335 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 июня, увеличилось на 13.6 тыс. и составило 1.33 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 14.21 млн.

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