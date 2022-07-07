Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 июля

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за май;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за май;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за май;

15:30 мск: Торговый баланс США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.