Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0.2%

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в мае увеличился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.4% в апреле (пересмотрено с -1.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в мае увеличился на 0.2% по сравнению со снижением на 0.3% согласно прогнозам аналитиков. В апреле объём розничных продаж увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.