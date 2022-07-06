Курс доллара 58.5118   Курс евро 60.1618  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 июля

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июнь;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

Другие новости

сегодня
10:00
Импорт шин в Россию в I полугодии вырос почти на 30%, до 10,9 млн штук - ЦРПТ
сегодня
10:00
Объём промышленных заказов в Германии в мае увеличился на 0.1%
сегодня
09:59
IKEA пообещала возобновить прием заявок на заказ товаров на распродаже
сегодня
09:34
Лавров: РФ и Вьетнам продолжат совместные проекты в энергетике
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 июля
сегодня
09:10
Цены на нефть растут на опасениях дефицита на рынке
сегодня
08:36
ГЛАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕФТЯНОЙ КОРПОРАЦИИ НИГЕРИИ КЬЯРИ СООБЩИЛ О СМЕРТИ ГЕНСЕКА ОПЕК БАРКИНДО
сегодня
08:21
План ФРГ по замещению газа из России дал сбой из-за отсутствия танкеров - СМИ
сегодня
08:00
Маркировка позволила за 6 месяцев выявить на обувном рынке нарушения на 25 млрд руб - ЦРПТ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.