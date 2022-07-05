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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 июля

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июнь;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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