Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 июля

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за июнь;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.