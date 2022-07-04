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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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