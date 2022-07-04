Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, финал;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.