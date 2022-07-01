Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, финал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за май;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июнь.