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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июнь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за май;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июнь.

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