Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за май;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;
13:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;
16:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
20:05 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно;
N/A мск: Заседание ОПЕК.