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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за май;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июнь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;

13:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;

16:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

20:05 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно;

N/A мск: Заседание ОПЕК.

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