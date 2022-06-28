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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2022 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:09

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в апреле вырос на 21.2% в годовом сравнении

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 21.2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 21.0% после его роста на 21.1% в марте.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле повысился на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.7% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 2.1% с учётом сезонных колебаний и вырос на 20.4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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