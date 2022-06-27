Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

N/A мск: Саммит G7.