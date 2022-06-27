Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 27 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;

20:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за май;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за май;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.