Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 июня

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал.