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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 июня

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал.

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