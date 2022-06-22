Курс доллара 53.3578   Курс евро 55.9886  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
22.06.2022 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.

Другие новости

22.06.2022
19:01
Бензин Аи-92 дешевеет в России седьмую неделю подряд, дизель - пятую - Росстат
22.06.2022
19:00
Дефляция в РФ на неделе с 11 по 17 июня составила 0,12% - Росстат
22.06.2022
18:59
Российский рынок акций вырос по итогам торгов среды на 0,62%
22.06.2022
18:47
США СОВМЕСТНО С СОЮЗНИКАМИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА ИЗ РФ - ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
22.06.2022
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 июня
22.06.2022
18:28
Хуснуллин: оценим перспективы развития каждой освобожденной территории
22.06.2022
18:01
Хуснуллин: рассматриваем дополнительное усиление портовых мощностей Мариуполя
22.06.2022
17:47
Калининградские власти назвали три дипломатических решения вопроса транзита через Литву
22.06.2022
17:44
ХУСНУЛЛИН: СМОТРИМ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ ПОРТОВЫЕ МОЩНОСТИ МАРИУПОЛЯ И КАК РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.