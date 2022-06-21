Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;
10:30 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.