Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;

10:30 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.