Курс доллара 56.8691   Курс евро 58.9568  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2022 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:10

Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.4%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в апреле (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

сегодня
17:21
Путин призвал бизнес инвестировать в РФ: потенциал гигантский, задач - непочатый край
сегодня
17:16
Активы "Татнефти" на Украине переданы агентству по розыску и менеджменту активов
сегодня
17:13
Путин: карта "Мир" шаг за шагом получает признание за рубежом
сегодня
17:12
Путин: Россия вступает в новую эпоху мощной, суверенной страной
сегодня
17:10
Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.4%
сегодня
17:09
СБЕРБАНК ВМЕСТЕ С КАБМИНОМ И ЦБ РФ ВЗЯЛ В ПРОРАБОТКУ ЗАДАЧУ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СВОИМ КЛИЕНТАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКИ - ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ ВЕДЯХИН НА ПМЭФ
сегодня
17:07
Путин: плановые проверки бизнеса сократились в 6 раз после введения моратория
сегодня
17:05
Девелопер: снижение ставки льготной ипотеки повысит спрос на массовое жилье
сегодня
17:02
КОНСЕНСУСА ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ В РУКОВОДСТВЕ БИГ НЕ БУДЕТ, САНКЦИИ НЕ ВВЕДУТ - ДОДИК РИА НОВОСТИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.