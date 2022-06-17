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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2022 г.Объём промышленного производства в США в мае вы...
сегодня 16:38

Объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.2%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в апреле (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.4%.

По сравнению с маем 2021 года объём промышленного производства в США расширился на 5.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 79.0% против 78.9% в апреле (пересмотрено с 79.0%). Годом ранее - в мае 2021 года показатель составлял 75.3%.

В среднем за 1972-2021 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.5%.

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