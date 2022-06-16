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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

01:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:30 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

17:30 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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