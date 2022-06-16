ФРС США повысила ключевую ставку до 1.75% и пообещала продолжить сворачивание своего баланса (ПОВТОР)

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 15 июня 2022 года.

Общие индикаторы экономической активности повысились после снижения в I квартале. Рост числа новых рабочих мест в последние месяцы был значительным, и уровень безработицы остался низким. Инфляция остаётся повышенной, отражая связанные с пандемией дисбалансы спроса и предложения, более высокие цены на энергоносители и расширившееся ценовое давление.

Вторжение России на Украину вызывает огромные гуманитарные и экономические проблемы. Вторжение и связанные с ним события создают дополнительное восходящее давление на инфляцию и оказывают негативное влияние на глобальную экономическую активность. Кроме того, связанные с пандемией COVID локдауны в Китае, вероятно, усугубят сбои в цепочках поставок. Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1.50-1.75% и полагает, что текущее повышение диапазона будет уместным. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в "Планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы", опубликованных в мае. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Лиса Кук; Патрик Харкер; Филип Джефферсон; Лоретта Мейстер и Кристофер Уоллер. Против решения FOMC проголосовала Эстер Джордж, которая предпочла бы на этом заседании повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 б.п. до 1.25 - 1.50%. Патрик Харкер на этом заседании голосовал в качестве альтернативного члена Комитета.