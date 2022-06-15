Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 июня

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за май;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за май;
04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;
10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за май;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.