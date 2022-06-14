Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июнь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за апрель;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за апрель;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за апрель;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;

09:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, финал;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за апрель;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;

12:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за май;

15:30 мск: Цены на импорт в США за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:20 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США.