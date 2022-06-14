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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2022 г.Индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос...
вчера 15:40

Индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 10.8% в годовом сравнении

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в апреле (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.8%.

По сравнению с маем 2021 года индекс PPI вырос на 10.8% в сравнении с +10.9% в апреле (пересмотрено с +11.0%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 10.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в

апреле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.6%.

По сравнению с маем 2021 года индекс PPI core вырос на 8.3% в сравнении с +8.8% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 8.6%.

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