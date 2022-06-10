Инфляция в США в мае составила 8.6% годовых, реальная зарплата снизилась

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в мае вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7% после увеличения на 0.3% в апреле.

По сравнению с маем 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 8.6% в сравнении с +8.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.6% в апреле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 6.0% после повышения на 6.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.9%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае снизилась на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в апреле. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 3.0%.