Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за май;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за май;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;
11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
11:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за май;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;
16:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;
18:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май.