Курс доллара 58.3895   Курс евро 62.0934  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 июня

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за май;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, финальный отчёт;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май, предварительно;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Обзор финансовой системы Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май.

Другие новости

вчера
10:01
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ ЧЕТВЕРГА РАСТЕТ НА 0,13% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
10:00
Профицит торгового баланса Китая в мае увеличился до 78.8 млрд долл
вчера
09:55
Перевалка грузов по Севморпути через 5 лет достигнет 100 млн тонн в год - Чекунков
вчера
09:48
Петербург поможет Мариуполю восстановить инженерную инфраструктуру
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 июня
вчера
09:17
Членами ЕАЭС в будущем могут стать страны, никогда не входившие в СССР – вице-премьер РФ
вчера
09:00
Трутнев доложит Путину о планах ускорения модернизации Восточного полигона железных дорог
вчера
08:41
Intel минимум на 2 недели приостанавливает прием на работу в отдел микросхем для ПК - СМИ
вчера
08:31
Компания "АйСи Инвест" сообщила о приобретении двух крупнейших сотовых операторов Крыма
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.