Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 июня

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за май;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, финальный отчёт;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май, предварительно;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Обзор финансовой системы Канады;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за май;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за май.