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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за апрель;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за май;

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, финал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за апрель;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за апрель;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за апрель;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за I квартал, финальный отчёт;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за апрель, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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