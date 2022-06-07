Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за май;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за апрель;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за апрель;
15:30 мск: Торговый баланс США за апрель;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.