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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за май;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за апрель;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май, финал;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за апрель;

15:30 мск: Торговый баланс США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.

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