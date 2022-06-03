Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 390 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 390 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 325 тыс.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены в сторону повышения до 436 тыс. с 428 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 333 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 325 тыс.

В отчёте NFP говорится, что заметный рост занятости в мае продолжился в сфере организации досуга и гостеприимства, сферах профессиональных и деловых услуг, а также транспортных и складских услуг.

В частности, занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 84 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 47 тыс. Вместе с тем в розничной торговле число рабочих мест сократилось на 60.7 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 14.1 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 42.1 тыс., в сфере образовательных услуг - на 32.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 75 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 8 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 16 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 14 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 36 тыс. после нулевого изменения в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 18 тыс. после расширения на 61 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в мае увеличилось на 5.8 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 0.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 57 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с маем 2021 года число госслужащих увеличилось на 71 тыс. до 22.26 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 3.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 9 тыс. до 5.95 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в мае увеличилось на 321 тыс. до 158.43 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 211 тыс. до 99.3 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 330 тыс. до 164.4 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.3%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 1.08 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в мае уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 127 тыс. до 1.36 млн, составив 23.2% от общего числа безработных против 25.2% месяцем ранее и 41.8% в мае 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 103 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.74 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 733 тыс. до 132.8 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 325 тыс. до 25.8 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 295 тыс. до 4.33 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 10.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.6 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.95 долл против 31.85 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.2%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1105.47 долл в сравнении с 1102.01 долл месяцем ранее.