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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2022 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.6 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.95 долл против 31.85 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.2%, что совпало с прогнозом.

Средняя недельная заработная плата в мае увеличилась до 1105.47 долл в сравнении с 1102.01 долл месяцем ранее.

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