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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2022 г.Розничные продажи в еврозоне в апреле сократили...
сегодня 12:04

Розничные продажи в еврозоне в апреле сократились на 1.3%

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в апреле сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в марте (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в апреле увеличился на 3.9% по сравнению с ростом на 5.4% согласно прогнозам аналитиков. В марте объём розничных продаж увеличился на 1.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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