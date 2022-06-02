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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:54

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 1.31 млн

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 мая, сократилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 200 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс., пересмотрено с 210 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 206.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 мая, уменьшилось на 34 тыс. и составило 1.309 млн (минимум с 27 декабря 1969 года). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.343 млн с 1.346 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 19.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.327 млн (минимум с 10 января 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 мая, увеличилось на 2.1 тыс. и составило 1.32 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 15.5 млн.

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