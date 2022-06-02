ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 128 тыс.

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло с учётом сезонных колебаний на 128 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 295 тыс.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США выросло на 202 тыс. (пересмотрено с 247 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае сократилось на 91 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 97 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 122 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 104 тыс., в сфере производства товаров выросло на 24 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 июня.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 325 тыс. после расширения на 428 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 п.п. и составит 3.5%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.