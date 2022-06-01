Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за май;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за февраль;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за май;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за март;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель;
15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за I квартал, финал;
15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, финал;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.