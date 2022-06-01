Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за май пересмотрен в сторону понижения, составив 57.0 против 57.5 в предварительном отчёте.

Несмотря на негативный пересмотр, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В апреле значение индекса составило 59.2.