Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 июня

Москва, 1 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель;
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;
04:30 мск: ВВП Австралии за I квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;
14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;
18:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за май.