Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 июня

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за апрель;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;

04:30 мск: ВВП Австралии за I квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за апрель;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за апрель;

14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за апрель;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за май.