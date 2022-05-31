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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 мая 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в мае сни...
вчера 17:09

Индекс потребительского доверия в США в мае снизился

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 106.4 пункта против 108.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 103.9 в сравнении с первоначально объявленным апрельским значением 107.3.

Индекс оценки текущей ситуации в мае снизился до 149.6 против 152.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 77.5 против 77.2 в апреле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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