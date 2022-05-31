Курс доллара 61.6069   Курс евро 62.7397  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 мая 2022 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на...
вчера 16:08

FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.5% к февралю

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.9% в феврале (пересмотрено с +2.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 2.0%.

По сравнению с мартом 2020 года индекс вырос на 19.0%, тогда как в феврале его годовой прирост составлял 19.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Другие новости

вчера
16:53
ЦБ РФ ожидает, что СБП заместит большинство эквайринговых транзакций
вчера
16:30
Кабмин продлил до 31 декабря 2022 г квоты на вывоз минеральных удобрений из РФ
вчера
16:23
Госбюро расследований Украины заявило об аресте имущества и счетов "Татнефти"
вчера
16:14
Канада ввела санкции против Кабаевой, Россельхозбанка – правительство
вчера
16:08
FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.5% к февралю
вчера
16:05
НОВЫЕ САНКЦИИ КАНАДЫ НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ РОССЕЛЬХОЗБАНКА, ИНВЕСТТОРГБАНКА, УК РФПИ И УК РВК - ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
вчера
16:05
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 21.2% в годовом сравнении
вчера
16:02
Горнорудная компания в Якутии выплатит компенсации вахтовикам за ущерб от пожара - власти
вчера
15:47
Остановка поставок газа из РФ в Нидерланды пока не сказалась на снабжении ФРГ - регулятор
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.