FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.5% к февралю

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.9% в феврале (пересмотрено с +2.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 2.0%.

По сравнению с мартом 2020 года индекс вырос на 19.0%, тогда как в феврале его годовой прирост составлял 19.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.