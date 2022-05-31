Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 мая

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за апрель;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за май;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель;
09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;
09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;
10:00 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;
15:30 мск: ВВП Канады за март;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май.