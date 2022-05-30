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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 мая

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за апрель;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за апрель;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за апрель;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за I квартал;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за май;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за апрель;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за май;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель;

09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за апрель;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за I квартал;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за май;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за апрель;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за апрель;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за май, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за март;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май.

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