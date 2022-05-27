Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (59.1) и составил 58.4.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 59.1.
В апреле значение индекса составило 65.2.
Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце мая составил 5.3% в сравнении с 5.4% в начале месяца.