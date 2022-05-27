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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 мая 2022 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:10

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (59.1) и составил 58.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 59.1.

В апреле значение индекса составило 65.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце мая составил 5.3% в сравнении с 5.4% в начале месяца.

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