Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (59.1) и составил 58.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 59.1.

В апреле значение индекса составило 65.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце мая составил 5.3% в сравнении с 5.4% в начале месяца.